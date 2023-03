Premium Het beste van De Telegraaf

Gevallen glamrocker kon slechts een maand van zijn vrijheid genieten ’Gary Glitter zal sterven in de gevangenis’

Ruim een maand is hij op vrije voeten geweest, maar het ziet ernaar uit dat Gary Glitter de rest van zijn leven moet slijten achter de tralies. De 78-jarige glamrocker werd in 2015 veroordeeld tot zestien jaar cel voor seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes, maar mocht begin vorige maand – op de helft van die straf – de gevangenis alweer verlaten. Het enige wat hij daarvoor moest doen, was zich houden aan een aantal voorwaarden. En dat is hem niet gelukt. „Hij zal altijd een gevaar vormen voor kinderen.”