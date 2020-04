GTST op 28 mei voor het laatst te zien

„Jullie weten het vast allemaal al, maar onze opnames liggen al een paar weken stil. Ook wij moeten ons aan de regels houden”, zegt De Bruijn in een videoboodschap. „In de afgelopen weken hebben we met zijn allen heel hard nagedacht of er misschien toch een creatieve oplossing te bedenken is om te kunnen gaan draaien. Maar door de beperkingen die op dit moment gelden en die vast ook nog wel enige tijd van kracht zullen zijn, is dit eigenlijk niet mogelijk.”

„Wij kunnen zo niet de kwaliteit leveren die jullie van ons gewend zijn”, verduidelijkt de actrice. „Met andere woorden: wij kunnen voorlopig niet gaan draaien. Dat betekent dat de laatste aflevering van dit seizoen wordt uitgezonden op 28 mei.”

RTL verminderde het aantal afleveringen per week eerder al naar vier stuks, om op de eerdere coronamaatregelen te anticiperen. De laatste aflevering van dit seizoen stond eigenlijk pas eind juni gepland.