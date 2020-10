’Derde vermeende buitenechtelijke kind prins Albert doet smeekbede’

Ⓒ Getty Images

Hoewel Jazmin Grace er met een ontroerende brief erin slaagde om haar vader prins Albert van Monaco eindelijk te laten erkennen dat hij haar vader is, blijft het de vraag of dit sprookjesverhaal zich zal herhalen. De wens van zijn vermeende 15-jarige dochter die geschreven heeft naar Albert? Kerstmis met haar vader vieren!