Linda de Mol voor tweede keer in 17 jaar niet op cover LINDA.

Het blad werd gemaakt ’in een periode dat we echt niet met meerdere mensen in de studio konden staan’, aldus Linda, die haar cover eerder afstond aan Michelle Obama. „Elise Schaap en Typhoon zijn bijvoorbeeld los van elkaar gefotografeerd, en Elise heeft haar eigen make-up gedaan”, voegt ze daaraan toe.

„We hadden al eens eerder het idee om een geïllustreerde cover te maken. Dat was er nooit van gekomen: mensen zijn gewend dat ik altijd herkenbaar op de cover sta. Dit, een tijd waarin alles anders is, was het uitgelezen moment”, legt ze de keuze van de illustratie uit. „Ik vind het een hele flattering versie van mezelf. Het had heel anders uit kunnen pakken als je iemand de vrije hand geeft, haha. Ik vind het wel bijzonder: ik ben het niet, maar toch ook wel.”