Bachelorette-Joey: Gaby en ik hadden seks tijdens 24-uurs date

Kiki Duren vraagt aan Joey in haar podcast: „Ik denk dat ik namens heel Nederland spreek: wat gebeurde er achter dat gordijn... dat gordijn ging dicht?"

Terwijl Joey in verlegenheid wordt gebracht en herhalend stamelt ’wat gebeurde daar’, geeft hij toe: Gaby en hij zijn inderdaad tussen de lakens gedoken. In de uitzending van het programma was te zien dat ze de volgende dag een date had met Niek, die ze bij de allerlaatste rozenceremonie afwees.