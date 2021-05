Ellie Goulding voor het eerst moeder geworden

Eind februari maakte Ellie bekend dat ze in verwachting was. Dat deed ze met een interview en fotoshoot in het tijdschrift Vogue, waarin ze geportretteerd werd met haar zwangere buik.

„Je bent de eerste aan wie ik het vertel”, zei de Britse zangeres, destijds al dertig weken zwanger, in het blad. „Ik ben nog niet op de foto gezet, vandaar.” Ellie zag de zwangerschap niet aankomen, maar desondanks is ze enorm gelukkig. „Ik heb rondingen die ik nooit eerder gehad heb. Ik vind het heerlijk. En mijn man ook.”