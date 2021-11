Charlène opgenomen in kliniek: ‘Mommy, we miss you’

„Ik ga dit waarschijnlijk meerdere keren zeggen, maar dit heeft niets te maken met onze relatie. Dat wil ik heel duidelijk maken. Dit zijn geen problemen binnen onze relatie; niet met de relatie tussen man en vrouw. Het is van een andere aard”, zei hij vrijdag in het interview. „Ze was duidelijk uitgeput, fysiek en emotioneel. Ze was overweldigd en kon de officiële taken, het leven in het algemeen of zelfs het gezinsleven niet aan”, voegde de prins eraan toe.

Het nieuws over de behandeling van prinses Charlene komt slechts enkele dagen nadat werd bevestigd dat ze een tijdelijke onderbreking van haar taken zou nemen. Ze annuleerde een gepland optreden voor vrijdag op de nationale feestdag van Monaco. Dit kwam na haar recente terugkeer naar Monaco na zes maanden in Zuid-Afrika te hebben doorgebracht, weg van haar gezin.

’We houden van je’

In een verklaring van het paleis werd gezegd dat is besloten dat zowel prins Albert als prinses Charlène ’een periode van kalmte en rust’ nodig hebben om een goed herstel voor de prinses te verzekeren. „Na de afgelopen maanden te hebben geworsteld met een slechte gezondheid, is de prinses momenteel aan het herstellen en zal dat de komende weken blijven doen, zodat ze kan herstellen van een staat van diepe algemene vermoeidheid.”

Daarom staat zij deze nationale feestdag dus uiteindelijk tóch niet op het balkon bij haar gezin. Hun kinderen Gabriella (6) en Jacques (6) zonden vanaf het balkon een liefdevolle boodschap naar hun moeder: ’We miss you mommy’ (We missen je, mammie) stond er te lezen op de tekening van Gabriella. Jacques droeg de tekening waarop stond: ’We love you mommy’ (We houden van je, mammie).