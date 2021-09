Boekenreeks De Cock in Guinness Book of Records

Kopieer naar clipboard

Appie Baantjer schreef het eerste boek over De Cock in 1964. Ⓒ ANP/HH

De boekenreeks over rechercheur Jurriaan de Cock is opgenomen in de nieuwe editie van het Guinness Book of Records. De serie, die inmiddels 89 delen beslaat, is de langstlopende detectivereeks met dezelfde hoofdpersoon ter wereld.