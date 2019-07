Russo-broers bedanken Cameron voor al zijn films

Hun Avengers bracht inmiddels meer dan 2,78 miljard dollar op, een fractie méér dan Avatar uit 2009. Cameron feliciteerde het tweetal maandag op sociale media met hun overwinning.

De broers repliceerden het eerbetoon een uur later met een collage van scenes uit iconische films van Cameron, zoals The Terminator, Aliens, Titanic en Avatar. „James Cameron, je bent een van de monumentale redenen dat wij ooit verliefd werden op het medium film. Dank je wel, dat je ons hebt geïnspireerd en de wereld de ogen hebt geopend over wat er allemaal mogelijk is. We kunnen niet wachten op wat je ons hierna gaat laten zien.”

Eerder moest ook Camerons film Titanic uit 1997 zijn plek al afstaan aan Avengers. Het epos over het zinkende schip stond voorheen op de tweede plek in de lijst, maar zakte een maand geleden naar de bronzen plek op het erepodium.

De lijst met meest succesvolle bioscoopfilms aller tijden kent geen inflatiecorrectie. Zou dat wel het geval zijn, dan zou Gone With The Wind uit 1939 op nummer 1 staan en Avengers op de zestiende plaats.