Kim Feenstra vindt vakantie met kind in Thailand doodvermoeiend

Feenstra is samen met haar zoontje Brooklyn in het Aziatische land en wil veel bezichtigen en vooral niet lang op één plek blijven. In praktijk bleek dit echter moeilijk uitvoerbaar. „Reizen met een peuter is een hele onderneming. Een HELE onderneming. Je hebt tien paar ogen extra nodig en het is vrij intens. Ook voor hem”, aldus Feenstra. „Vliegtuig in, vliegtuig uit. Op de boot, in een tuk tuk. Eten hier, drinken daar”, zo somt ze haar vakantie op.

Feenstra zegt zich „best klote” gevoeld te hebben over het feit dat haar kind in het begin oververmoeid was door de reis. „Ik heb er wel een rimpel bij gekregen. Gelukkig kreeg hij snel zijn superman energie weer terug en nu steelt hij elke dag de show met zijn dansjes en sociale eigenschappen. Hij kletst met iedereen en drinkt de hele dag mangosap.”

Zelf grijpt Feenstra af en toe naar een ’strawberry mojito’, schrijft ze in het bericht. „Vakantie met een peuter is echt een andere vakantie dan wanneer je met je partner alleen bent. Het is ook op vakantie hard werken haha. Vermoeid kijken we elkaar soms aan. Maar die kleine levensgenieter maakt alles weer goed.”