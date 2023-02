Lily Collins praat openhartig over ’emotioneel misbruik’ door ex

Ⓒ Getty Images

Lily Collins heeft in een podcast openlijk gesproken over haar toxische relatie waar ze jaren geleden inzat, schrijft tijdschrift E! News. De 33-jarige Emily in Paris-actrice vertelt in We Can Do Hard Things with Glennon Doyle-podcast dat haar ex haar „verbaal en emotioneel mishandelde” en haar „erg klein” liet voelen. De situatie werd zo erg dat ze zich fysiek onwel ging voelen.