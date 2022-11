BnnVara: nog geen uitspraken over rol Matthijs van Nieuwkerk bij omroep

Dat laat een woordvoerder zaterdag desgevraagd aan het ANP weten. BnnVara meldde vrijdag dat nieuwe gesprekken zouden plaatsvinden met Van Nieuwkerk.

„We moeten eerst kijken hoe die gesprekken gaan verlopen”, stelt de zegsman. Hij vindt het „gek om daar op voor te sorteren.” Hoewel DWDD niet meer op televisie is, is de presentator nog wel actief bij BnnVara. Zo presenteert hij het programma Chansons!! samen met Rob Kemps en neemt hij de presentatie van de kennisquiz The Connection voor zijn rekening.

Volgens de BnnVara-woordvoerder heeft de directie de afgelopen periode „al best wat collega’s gesproken” die bij DWDD werkten, nadat het programma met Van Nieuwkerk was gestopt. De omroep kreeg namelijk al eerder „signalen” dat er mogelijk sprake was van onder meer een hoge werkdruk, „waarna we zelf zijn gaan kijken: hoe is het daar gegaan?” Zo sprak BnnVara met voormalige redactieleden, meldt de woordvoerder, en ook zijn gesprekken gevoerd met Van Nieuwkerk.

BnnVara liet vrijdag weten opnieuw gesprekken te gaan voeren met de presentator omdat de omroep „teleurgesteld” is over de twee verschillende statements van de presentator. Volgens de Volkskrant wilde de 62-jarige presentator in eerste instantie niet ingaan op vragen van de krant. In een eerste verklaring zou hij geen spijt hebben betuigd en zou Van Nieuwkerk ook niet hebben gereageerd op het aantal medewerkers dat ziek was uitgevallen. In een latere reactie liet Van Nieuwkerk volgens de krant weten dat het hem spijt.

De omroep heeft naar eigen zeggen de afgelopen maanden „zeer indringende” gesprekken gehad met Van Nieuwkerk. De twee statements doen geen recht aan die gesprekken, aldus BnnVara. „Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek”, stelde de omroep.

De Volkskrant sprak tientallen medewerkers van het programma DWDD over „grensoverschrijdend gedrag” van de presentator. Het ging volgens de medewerkers om „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

