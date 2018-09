Kim Kardashian melkt selfieverslaving uit

De selfieverslaving van Kim was onderwerp van gesprek tijdens een Twitterchat. De Kardashian-telg werd de vraag gesteld dat als ze een selfie zou mogen nemen met wie dan ook, dood of levend, voor wie ze dan zou kiezen. De voluptueuze brunette kon geen eenduidig antwoord verzinnen. Ze kwam op de proppen met haar overleden vader Robert, Marilyn Monroe of Jezus. "Ik kan niet kiezen."

De chat was georganiseerd door een groot telecombedrijf. Kim was afgelopen weekeinde ook al te zien in een commercial tijdens de Super Bowl, waar ze haar selfieverslavind wist uit te melken door zichzelf op de hak te nemen. Kassa voor de Kardashian dus...