Marc van der Linden ligt in het ziekenhuis

RTL laat weten dat hij nog altijd bij het bedrijf werkzaam is. „Marc van der Linden is nog steeds royaltydeskundige bij RTL Boulevard. Vanwege een ziekenhuisopname is hij op dit moment niet aan de desk te zien.”

RTL zegt dat Justine Marcella niet gezien moet worden als de vervanger van Van der Linden, maar eerder als een toevoeging aan het panel. „Justine is naast Marc één van onze royaltydeskundigen. We zijn het royalty-team aan het uitbreiden, zoals we ook meer deskundigen hebben op het gebied van bijvoorbeeld Lifestyle en Crime.”

Afgelopen maandag liet de royaltydeskundige voor het laatst van zich horen met een ’mysterieus’ bericht op Twitter. Hij deelde daarin alleen zijn locatie, die was vastgesteld op het Amsterdam UMC.