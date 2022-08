James Gunn heeft een ’lange lijst’ acteurs met wie hij weigert te werken

„Als het hun temperament is en het is serieus, zal ik hen meteen vervangen”, verduidelijkt hij om aan te geven dat er niet met hem te sollen valt. „Het leven is veel te kort om te moeten dealen met klootzakken. Hetzelfde geldt voor hen die herhaaldelijk erg laat zijn, waar ik echt een hekel aan heb, of als ze onvoorbereid zijn. Ik heb een lange lijst van acteurs, A-list en anderen, waar ik om deze redenen nooit meer mee zal werken.”

Toch lijkt hij niet al te veel van zijn acteurs te vragen. In hetzelfde vraaggesprek geeft hij aan met iedereen te willen werken die zich volledig inzetten. Heel snel zal hij dan ook niet besluiten de casting aan te passen. Hij twijfelt er echter niet over als de kwaliteit van de film in gevaar wordt gebracht. „Als zij zich volledig geven, zal ik er alles aan doen om het te laten werken totdat absoluut duidelijk is dat de kwaliteit van het project merkbaar zal worden geschaad als we niet opnieuw gaan casten. Dit kan gebeuren met echt getalenteerde acteurs die gewoon niet passen.”

Voor de acteurs uit Guardians of the Galaxy heeft hij niets dan lof. „Ik ben erg gehecht aan de cast. Sommigen van hen behoren tot mijn beste vrienden in de wereld.”