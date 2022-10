Florence Pugh moest vorm van gezicht veranderen voor kans in Hollywood

„Ik was in eerste instantie heel gelukkig en dankbaar. Ik kon niet geloven dat ik deze topbaan had gekregen”, blikt ze in The Telegraph terug op haar eerste klus.. „Toen bleek dat ze van alles aan mij wilden veranderen. Van mijn gewicht tot mijn uiterlijk en zelfs de vorm van mijn gezicht en de vorm van mijn wenkbrauwen. Dat was dus niet wat ik wilde doen, en dat was ook niet de branche waarin ik wilde werken.”

Teleurgesteld over haar ervaring in Amerika, keerde Pugh uiteindelijk terug naar Engeland. Hoewel ze een tijd vreesde het verkeerde beroep te hebben gekozen, zorgde haar hoofdrol in Lady Macbeth in 2016 ervoor dat ze weer als een blok viel voor haar vak. „Ik denk dat het veel te gemakkelijk is voor mensen in deze branche om je naar links en rechts te duwen. Ik had het geluk om op mijn 19e te ontdekken wat voor soort artiest ik wilde zijn.”

Ze wil dan ook alleen maar rollen aannemen die zicht richten op haar kunnen in plaats van op haar uiterlijk. „Als ik ongeacht mijn omvang naakt zou kunnen zijn en geen make-up zou dragen, maar het acteren voor zichzelf zou spreken. Er is dan niets waar mensen door afgeleid kunnen worden of over kunnen oordelen.”