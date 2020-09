Freek Bartels kruipt bij Barbra in de kelder

Freek Bartels: „Van nature ben ik iemand die graag de veiligheid opzoekt.” Ⓒ Foto Govert de Roos

Zelf is Freek Bartels niet zo van het bewaren. In tegenstelling tot Barbra Streisand, die onder haar huis in Malibu een complete winkelstraat liet bouwen waar ze onder meer haar jurken, poppen en antiek heeft uitgestald. De komische toneelsolo Buyer & Cellar, waarmee Bartels vanaf morgen het theater in gaat, speelt zich op deze haast surrealistische plek af.