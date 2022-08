Belgische prins Gabriël viert 19e verjaardag

„Prins Gabriël wordt vandaag 19 jaar! Vanaf maandag start de Prins aan de Koninklijke Militaire School met de richting Sociale en Militaire Wetenschappen”, schrijft het paleis bij een foto van de jonge prins gekleed in een donker pak. Gabriël is na zijn zus Elisabeth (20) de tweede in de lijn der troonopvolging van België.

Eind juli werd al bekend dat Gabriël zijn opleiding zou gaan voortzetten aan de KMS in Brussel. Vlak voor de zomer rondde hij in het Engelse Warwickshire een vooropleiding af. Met zijn gang naar de KMS treedt de prins in de voetsporen van zijn zus, die er sinds 2020 studeert. Ook zijn vader, grootvader en overgrootvader volgden er allemaal een opleiding. Over enkele jaren zal blijken of ook Gabriëls jongste broer, Emmanuel (16) naar de militaire school zal gaan.