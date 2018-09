Zonnebrillen en tassen gestolen van Mariah Carey

Bronnen vanuit de politie hebben aangegeven dat de dieven het huis van de superster donderdag rond drie uur in de middag inslopen via een raam of deur van een hogere verdieping. Ze vonden een ladder in de achtertuin. Op het moment van de inbraak was er niemand thuis. Hoewel er een stil alarm afging, ontdekte de beveiliging van Mariah Carey de inbraak pas rond zeven uur ’s avonds.

Opvallend genoeg zijn er geen waardevolle juwelen gestolen. Toch wisten de inbrekers voor een grote waarde aan spullen te stelen. Gezien de voorliefde van Carey voor dure spullen, hoefden ze waarschijnlijk slechts zo’n tien items te stelen om de inbraak de moeite waard te maken.

Het is niet de eerste inbraak dit jaar bij grote namen. Ook bij Jason Derulo, Alanis Morissette, David Spade, Emmy Rossum and Scott Disick zijn er dit jaar inbrekers over de vloer geweest.

Zouden haar favoriete tassen ook uit haar inloopkast zijn meegenomen?