’Camila Cabello heeft haar prins gevonden’

Eerder werd bekend dat Camilla de hoofdrol vertolkt in de verfilming van het wereldberoemde sprookje. Billy Porter kruipt in de huid van de goede fee. Idina Menzel zou in gesprek zijn voor de rol van de boze stiefmoeder.

De nog titelloze film wordt geregisseerd en geschreven door Pitch Perfect-scriptschrijver Kay Cannon en geproduceerd door James Corden. Verder is er nog niet zo veel bekend over de nieuwe interpretatie van het verhaal. Wel zou muziek centraal staan in de film en moet hij in februari 2021 in de bioscopen draaien.

Nicholas Galitzine Ⓒ Hollandse Hoogte