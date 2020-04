War Child zet in op belletje met BN’ers voor donaties in coronatijd

Om meer mensen in Nederland te stimuleren geld te geven aan het initiatief, biedt War Child donateurs tot tweede paasdag bij een donatie van vijf euro of meer de kans op een digitale meet-and-greet met BN’ers als Angela Groothuizen, Frank Lammers, Victor Reinier, Tooske Ragas, de bandleden van Chef’Special of dj Oliver Heldens. Ook voetbalster Vivianne Miedema doet mee. In een videogesprek van 15 minuten krijgt de winnaar dan een workshop of miniconcert van een van de twintig deelnemende BN’ers.

Ophef om BN’ers

Dat War Child nu BN’ers inzet, juist terwijl er de laatste tijd ophef ontstaat om BN’ers of beroemdheden die in deze tijd van corona initiatieven ontplooien, zoals bijvoorbeeld rond het coronalied, is opmerkelijk te noemen. Een woordvoerder: „Veel van de bekende Nederlanders en War Child ambassadeurs of vrienden uit ons netwerk ondersteunen ons werk al jaren. En dus ook nu. Ze doen dit volkomen belangeloos en zijn goed op de hoogte van ons werk.”

Volgens hem wordt de actie wel degelijk gewaardeerd: „We merken nu al dat mensen de actie: “15 minuten met..” als onderdeel van deze campagne heel sympathiek vinden.”

Coronavirus

Onder de noemer laat corona niet hun volgende oorlog zijn hoopt War Child dat kinderen in oorlogsgebieden - die het al moeilijk hebben - niet nog extra te lijden krijgen door het coronavirus. De donaties moeten daarbij helpen. De organisatie wil kinderen voorlichting gaan geven over hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen het virus. Ook deelt War Child onder meer hygiënekits uit en krijgen gezinnen anticorona-pakketten met bewegingsoefeningen en spelletjes om stress bij kinderen te onderdrukken.