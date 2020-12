Excuses voor antisemitische uitspraken Roald Dahl

In interviews in de jaren tachtig stelde Dahl onder meer dat „het Joodse karakter iets van vijandigheid opwekt”. Later bevestigde auteur dat hij inderdaad een antisemiet was geworden. Voor zijn opmerkingen weigerde Dahl zich te verontschuldigen.

Zijn familie zegt de uitspraken nu „onbegrijpelijk” te vinden. „Zulke bevooroordeelde opmerkingen staan in schril contrast tot de man die wij kenden.”

De boeken van Roald Dahl zijn nog altijd mateloos populair. Hij schreef onder meer klassiekers als Sjakie en de Chocoladefabriek, De Grote Vriendelijke Reus en Matilda, die allen verfilmd werden. Recent verscheen een nieuwe film op basis van Dahls boek De Heksen. Daarin speelt Anne Hathaway de hoofdrol.