Prins Andrew werkt niet mee in Epstein-zaak

„Prins Andrew heeft de deur helemaal dichtgegooid wat betreft vrijwillige medewerking. We bekijken nu welke opties we hebben”, zei Berman. De advocaten van de prins hebben laten weten dat hij zich niet uit vrije zal onderwerpen aan verhoor, aldus de aanklager.

Berman herhaalde dat Andrew voorheen had gezegd het Openbaar Ministerie te helpen bij het onderzoek naar Epstein, die vorig jaar in de gevangenis zelfmoord pleegde in afwachting van zijn proces.

Andrew was bevriend met Epstein, die wordt verdacht van mensenhandel en seksueel misbruik van minderjarige meisjes. De prins is niet beschuldigd van strafbare feiten. Andrew omschreef zijn banden met de Amerikaan eerder in een omstreden interview met de BBC als ’onbezonnen’.