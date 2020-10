Paris Hilton start petitie om oude kostschool te sluiten

In haar onlangs verschenen YouTube-documentaire This is Paris blikt de realityster terug op haar tijd op Provo Canyon. De leerlingen zouden er mentaal en fysiek zijn mishandeld.

Paris kreeg na het verschijnen van de film veel reacties en besloot actie te ondernemen. „Ik ben erg geraakt door al jullie liefde en steun. En ik ga er alles aan doen om dit soort plekken te sluiten en de mishandeling van kinderen te stoppen. Maar ik heb jullie hulp nodig.”

Op vrijdagochtend stond de teller van haar petitie op bijna 50.000 handtekeningen.