Kate verrast tv-kijker met piano-optreden in kerstspecial

In een fragment van de televisiespecial, dat door het paleis wordt gedeeld op sociale media, is te zien hoe Kate singer-songwriter Tom Walker begeleidt bij het kerstnummer For Those Who Can’t Be Here. De hertogin liet eerder deze week al weten het een eer te vinden het kerstconcert te presenteren.

In het tv-programma – dat wordt uitgezonden door ITV, en níet door de BBC – worden mensen en bedrijven geëerd die zich tijdens de coronapandemie hebben ingezet. Prins William zal ook het woord nemen. Tijdens het concert zingen artiesten kerstliedjes met het koor van de Westminster Abbey. Zo treden, naast Tom Walker, onder anderen Leona Lewis en Ellie Goulding op.

Foutloos

„We kwamen samen, repeteerden het lied zo’n negen keer en aan het eind kon ze het foutloos spelen. Vervolgens ging ze het een paar dagen oefenen, waarna we het uiteindelijk hebben opgenomen”, vertelt Walker. „Ik was ontzettend onder de indruk. Want in de studio waren we slechts met z’n tweeën, maar nu staan we opeens te spelen met onder meer een strijkerskwartet en twee achtergrondzangers.”

De singer-songwriter voegt eraan toe: „Ik denk dat we beide heel nerveus waren dat het misschien niet volgens plan zou gaan, of dat we elkaar in de steek zouden laten, maar dat was nergens voor nodig. Ze heeft het absoluut geweldig gedaan.”

Bekijk ook: BBC stelt podcast over Harry en Meghan uit na klachten