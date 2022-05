Trevor Noah neemt afscheid van oma: ’Zij leerde me wat onvoorwaardelijke liefde is’

Premium Sterren

Trevor Noah klaagt ziekenhuis en dokter aan om nalatigheid

Trevor Noah heeft een ziekenhuis in New York aangeklaagd wegens nalatigheid, meldt entertainmentrubriek Page Six. De presentator van The Daily Show beweert dat hij onder behandeling was bij ene dokter Riley J. Williams, maar dat de arts en het ziekenhuis niet goed genoeg voor hem hebben gezorgd.