’Oud’ en ’nieuw’ samen in de schouwburg

De voorstelling gaat over Semmier Kariem (gespeeld door Gouden Kalf-winnaar George Tobal), een jonge man die asiel aanvraagt in Nederland. Semmier droomt van een nieuw leven, maar terwijl hij wacht op zijn verblijfsvergunning verandert het azc voor hem in een bijna magisch dorp van waaruit hij Nederland vanaf de zijlijn bestudeert.

Nieuwe start

Het mag dan het verhaal zijn van een fictief romanpersonage, het is tegelijkertijd ook het verhaal van de auteur zelf en dat van duizenden anderen die proberen elders een nieuwe start te maken.

„Het bijzondere en indringende verhaal van Rodaan Al Galidi is een ontmoeting met een onbekende wereld en ik vind dat de voorstelling dat ook moet zijn”, aldus regisseur Floris van Delft. „Voor mij is het azc namelijk een wereld die zich grotendeels buiten mijn gezichtsveld afspeelt . Dus zijn we op zoek gegaan naar mensen om mee te spelen die de wereld van azc’s van binnenuit hebben ervaren. Die daadwerkelijk tijd hebben doorgebracht op de grens van ons land. Zij zijn het verhaal.”

In totaal zullen er 175 nieuwkomers uit het hele land meespelen. En om ook daadwerkelijk het contact tussen ’nieuwe’ en ’oude’ Nederlanders te bevorderen, wordt er in zes steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Leeuwarden) naast de vaste groep spelers tevens met lokale groepen gewerkt.

Toekomstdromen

Producent Wat We Doen bundelt de krachten met het Amsterdams Andalusisch Orkest, George & Eran Producties en ICK Amsterdam. Zij zetten het azc op het toneel neer als een dorp met eigen wetten en regels. Door de ogen van Semmier bezien, maakt het publiek kennis met de enorme variëteit aan mensen die er wonen en werken. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en toekomstdromen.

De theaterbelevenis Hoe ik talent voor het leven kreeg speelt zich overigens niet alleen af op het toneel, maar ook in de foyer. Na afloop is er door heel het theater bovendien eten, muziek en de mogelijkheid voor de spelers en het publiek om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

De voorstelling gaat aanstaande vrijdag in première in ITA te Amsterdam onder toeziend oog van de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

’Hoe ik talent voor het leven kreeg’ is t/m 19 april in o.a. Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Leeuwarden en Arnhem te zien. Speellijst:

talentvoorhetleven.nl