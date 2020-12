Glee-cast start inzamelingsactie ter ere van Naya Rivera

„Nu het feestdagenseizoen dichterbij komt, kunnen we niet anders dan terugkijken op het afgelopen jaar. En waar we dit jaar het meeste over hebben nagedacht is onze geweldige vriendin Naya Rivera”, schrijven de organisatoren van de inzamelingsactie, die zichzelf Team Snixxmas noemen. Die naam is een verwijzing naar de naam voor het uitbundige kerstfeest dat Rivera jaarlijks organiseerde.

De organisatoren zeggen dat het belangrijker dan ooit is om de geest van ’Snixxmas’ levende te houden. „We kunnen geen groots feest geven dit jaar, maar dat betekent niet dat we niets terug kunnen geven. Laten we van vrijgevigheid een hoeksteen van de Snixxmastraditie maken.”