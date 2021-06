James Corden onder vuur om ’aanstootgevend’ spel

Het gaat om het onderdeel Spill Your Guts or Fill Your Guts, waarin gasten de keuze krijgen om een moeilijke vraag te beantwoorden, of een gerecht van tafel te eten. Veel van de gerechten die worden aangeboden zijn afkomstig uit Azië.

Vooral het feit dat Corden de gerechten herhaaldelijk als ’walgelijk’ bestempelt, kan rekenen op kritiek. Volgens Kim Saira, de initiatiefnemer van de petitie, zou dat anti-Aziatisch racisme aanmoedigen. „Zoveel Aziatische Amerikanen worden constant gepest en bespot vanwege hun inheemse voedsel, en dit versterkt en moedigt dat aan.”

Onder anderen Justin Bieber, Kendall Jenner en Harry Styles hebben ooit aan het spel meegedaan.

De ondertekenaars van de petitie eisen niet alleen dat het onderdeel wordt geschrapt, maar willen ook dat Corden zijn verontschuldigingen aanbiedt.