Duncan Laurence bedankt ’mentor’ Ilse DeLange bij uitreiking Edisons

„Ilse vind ik een hele belangrijke factor van degene die ik ben geworden”, zegt Duncan, die maandagavond de Edison kreeg voor beste song voor zijn winnende songfestivalnummer Arcade. „Als artiest maar ook als persoon inspireert ze mij zo erg. Ze heeft altijd gezegd: blijf jezelf, doe de dingen die je wil doen vanuit je hart.” In zijn dankwoord wilde hij haar dan ook perse noemen. „Als je de kans krijgt om iemand op het podium daarvoor te bedanken dan pak ik die met twee handen aan.”

Duncan is dolblij met de prijs, die voor hem voelt „als een erkenning vanuit de Nederlandse muziekindustrie op datgene wat ik het afgelopen jaar heb proberen neer te zetten.” Wat hem het afgelopen jaar allemaal is overkomen, beseft hij soms nog steeds niet. „Het gaat allemaal zo snel en ik ben zo dankbaar dat ik dit in mijn leven kan ervaren. Soms snap ik het nog steeds niet, maar ook dat is fijn. Dat ik nu deze prijs win, is te gek.”