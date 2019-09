Jennifer Lopez deelt privénummer!

Zelf is ze dan ook behoorlijk onder de indruk. „100 miljoen volgers?!?! Wauw”, schrijft ze in kapitalen. Tegelijk zegt ze ’nederig en dankbaar’ te zijn voor alle ’liefde en support’. En die support beloont ze graag, waarbij Jennifer Lopez zelfs haar privénummer prijsgeeft. „Jongens, jullie betekenen alles voor me, dus morgen nodig in één van jullie uit die met een gast naar de première van de film Hustlers in Toronto mag komen.”

Om kans te maken, moeten volgers hun eigen gegevens sms’en naar Jennifers telefoonnummer. En bijzonder genoeg deelt ze daarbij ook een eigen telefoonnummer, dat ze omschrijft als haar ’persoonlijke nummer’, al is het vermoedelijk dat ze die alleen voor dit doeleind gebruikt. „Alles wat je moet doen, is sms’en naar mijn persoonlijke nummer met je Instagramaccount, naam en woonplaats naar: +1 (305) 690-0379. Ik zal weer reageren in de volgende paar uur, als je de winnaar bent.” Sms’en heeft intussen voor het winnen van de kaartjes geen zin meer: die is al gekozen.

Jennifer Lopez mag zichzelf ook wel een beetje als winnaar beschouwen, gezien de selecte groep sterren die meer dan honderd miljoen volgers hebben weten te bereiken, waaronder Ariana Grande en Beyoncé. Al lopen die met respectievelijk 163,8 en 133 miljoen volgers alsnog ver op haar voor.