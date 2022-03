Ombudsman start onderzoek naar Ongehoord Nederland

„Over dat laatste ga ik niet echt, maar ik ga kijken of het journalistiek handelen in lijn is met de journalistieke code van de NPO”, laat Smit desgevraagd weten. „Daar zit van alles in: van wederhoor tot geen nieuws opblazen en niet betalen voor nieuws. In dit geval is het vooral feitelijk. Ik roep altijd: journalistiek moet foutloos, feitelijk en fair.”

De Ombudsman wil niet zeggen hoeveel klachten ze precies heeft gekregen. Haar onderzoek duurt maximaal drie maanden.

De NPO liet eerder dinsdag al weten dat het zelf ook een gesprek is aangegaan met ON! naar aanleiding van de klachten. „Het is belangrijk om altijd met elkaar in gesprek te blijven”, stelde de woordvoerder.