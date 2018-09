Sylvie Meis loopt warm voor Expeditie Robinson-winnaar

Niemand minder dan Expeditie-winnaar Kay Nambiar rent met haar het eiland Phuket rond.

Sylvie Meis trok al de aandacht door over water te lopen, maar op het nieuwe kiekje onthult ze dat de strak afgetrainde Kay, model, muzikant én vrijgezel, ook in het zonnige oord verblijft voor de shoot. Hij is geen vreemde van exotische eilanden aangezien hij Expeditie Robinson won.

Onder de foto schrijft Sylvie dat ze iedereen wil bedanken voor de fijne samenwerking. "Ik heb een fantastische tijd gehad tijdens het filmen met onze 'leading man' Kay Nambiar", aldus de presentatrice.

Ook plaatste zij een spannende afbeelding waarop de twee samen in het zwembad poseren.