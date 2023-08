Elon Musk: ’Gevecht met Mark Zuckerberg live te streamen op X’

„Het Zuck v Musk-gevecht zal gelivestreamd worden op X. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel voor veteranen”, schrijft Musk. Eerder op de dag zei de eigenaar van X nog dat hij aan het trainen was voor het potentiële gevecht door gewichten mee te nemen naar kantoor. „Ik heb geen tijd om te sporten, dus ik neem m’n gewichten mee naar werk.”

Een mogelijk gevecht tussen de baas van Facebook en de eigenaar van X hangt al een tijd lang in de lucht. Aanleiding was de lancering van Threads, een nieuw social medium van Zuckerberg dat gebaseerd was op het toenmalige Twitter. Volgens Musk zou de wereld dan lijdzaam moeten toezien hoe iedereen door Zuckerberg „onder de duim” zou worden gehouden. Een X-gebruiker zei toen tegen Musk dat Zuckerberg jiu jitsu kende, waarop Musk grappend zei dat hij wel in was voor een kooigevecht als Zuckerberg dat ook zou zijn.