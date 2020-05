Anouk houdt haar kinderen thuis

„Ik ben een van die ouders die haar kinderen thuis houdt en niet naar school stuurt voorlopig”, vertelt de 45-jarige zangeres vrijdag op Instagram. Anouk is bang dat haar kinderen toch iets oplopen. „Ik weet dat dat sowieso kan natuurlijk, maar ik probeer zo min mogelijk risico te nemen.”

Na weken vastgezeten te hebben in Marokko, kon de zangeres eind april eindelijk terug naar haar vriend en kinderen in Nederland. Door het coronavirus ging Marokko in strenge lockdown, waardoor Anouk niet terug kon naar huis.