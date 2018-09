Sam Smith verlangt naar concurrentie

Sam Smith verwijst naar de beroemde acteursgroep waar Sinatra bij hoorde. "Ik heb echt een Rat Pack nodig, misschien moet ik er één beginnen."

De drang om beter te zijn dan de rest betekent niet dat hij zijn zingende collega's niet waardeert. "Het lijkt nu alsof ik op popsterren afgeef, maar dat is niet waar. Ik hou van popcultuur. Maar ik heb het gevoel dat de romantiek en klasse verloren is gegaan", klaagt Smith in een interview met GQ. "We zijn een beetje lui geworden. Ik wil muziek maken die mensen over vijftig jaar nog steeds luisteren."

Ondanks zijn grote ambitie, weet de Brit met beide benen op de grond te blijven staan. "Ik ben de hele tijd erg paranoïde en onzeker, dat helpt om niet een absolute bitch te zijn. Maar ik wil wel graag een diva zijn wat betreft mijn voorkomen als zanger. Of misschien toch niet, ik vraag me te snel af of ik geen lul ben. Ik zeg altijd tegen mijn team: laat het me gewoon even weten als ik me als een lul gedraag."