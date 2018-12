Hackers dreigen Taylor Swift bloot te geven

Een groepering genaamd The Lizard Squad brak in in haar Instagram- en Twitteraccounts en twitterde naar haar 71 miljoen volgers dat ze twee van hun leden moesten volgen. Ook dreigden ze naaktfoto's van de 25-jarige zangeres openbaar te maken.

Taylor had haar Tumblr-account wel nog in handen en maakte daar wereldkundig dat haar twee accounts gehackt waren. Twitter heeft vervolgens het account van de groep en de leden geblokkeerd, meldt TMZ.

Inmiddels heeft ze haar accounts weer terug en daar maakt ze meteen goed gebruik van door éven iets uit de wereld te helpen. "Hackers die zeggen dat ze naaktfoto's van mij hebben? Mocht je willen! Veel plezier met fotoshoppen dan, want jullie hebben helemaal NIETS!"

De groepering zou eerder de gamesystemen van Sony Playstation en Xbox Life hebben gehackt. Ook claimen ze verantwoordelijk te zijn voor de storingen maandag op Facebook en Instagram.