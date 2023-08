Rico Verhoeven heeft tweede grote filmrol te pakken

„Wanneer de ene passie tot de andere leidt! Ik ben meer dan opgewonden dat ik mag aankondigen dat ik een grote rol heb gekregen in mijn tweede actiefilm, Den of thieves 2: Pantera!”, schrijft Verhoeven bij beelden van achter de schermen. „De afgelopen maanden hebben we de film opgenomen met een geweldige cast. Licht, camera, actie!”

De eerste Den of thieves komt uit 2018. In het tweede deel reist Big Nick af naar Europa en vervolgt hij zijn jacht op Donnie en de beruchte Panther-maffia, die het gemunt hebben op ’s werelds grootste diamanthandel. De hoofdrollen worden gespeeld door Gerard Butler en O’Shea Jackson Jr.

Black lotus, de eerste film van Verhoeven, ging in april in première. Verhoeven maakte er de afgelopen jaren geen geheim van dat hij droomde van een grote filmrol. Hij deed al ervaring op met kleinere rollen in bijvoorbeeld Undercover, maar bij Black lotus draaide alles om hem.