Miss Montreal heeft ribben gebroken

„Die blind audition-dagen zijn lang, maar ik ben braaf, want ik moet wel gewoon shinen daar, maar die laatste dag waren we zó blij dat het klaar was, dus ik nam een drankje.” Haar vriend Daniël had haar vervolgens thuis in bed gelegd, maar het ging mis toen Sanne haar bed weer uit wilde. „Hij ging de hond uitlaten en toen was ik zó blij dat ze weer thuis waren, want ik was zo teut als maar kon. Ik liep uit bed en zei: ’Jeeej, jullie zijn weer thuis.’ En toen ging ik keihard op mijn bek”, zo vertelt ze aan Giel Beelen op Radio Veronica.

De zangeres maakte een lelijke smakkerd; ze belandde met haar ribben op een tafeltje. „In de eerste week had ik nergens last van, maar na een week… Nu zat ik op de wc iets te doen en ik voelde: keduk keduk. Ik heb niet geklaagd, ik heb niet gezeurd: ik heb al mijn optredens en promo’s gedaan. Maar als iemand denkt: man, wat zing je kut, dat komt daardoor!”

Inmiddels gaat het gelukkig weer beter met Miss Montreal. „Alleen ’s ochtends is het nog lastig met m’n ademhaling.” Het nieuwe seizoen van The Voice of Holland is vanaf vanavond te zien op RTL 4.