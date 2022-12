Hans Klok stelt huwelijk uit

De 53-jarige Klok en de 31-jarige Van Ling zijn sinds februari dit jaar verloofd. Het stel liet in augustus al weten dat een huwelijk er dit jaar niet meer in zou zitten, maar daar kwam Klok vorige maand toch weer op terug. Nu is de verbintenis voor dit jaar echter weer van de baan.

Het is nog niet duidelijk wanneer ’de grote dag’ van het stel wel gaat plaatsvinden. Volgens RTL Boulevard is de agenda van de illusionist dit jaar en het begin van volgend jaar in ieder geval nog volledig volgeboekt.