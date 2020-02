Lena Waithe spreekt eerste lesbische personage in Disneyfilm in

„Het is een moderne fantasiewereld en daarin willen we ook een representatie zijn van de moderne samenleving”, zegt regisseur Dan Scanlon over het nieuwe personage. Er kwamen niet eerder lhbt-personages voor in Disneyfilms. Marvel, waarvan Disney eigenaar is, bevestigde vorig jaar wel dat het personage Valkyrie, gespeeld door Tessa Thompson, lesbisch was.

Onward gaat over een moderne wereld waarin magische wezens zoals tovenaars en eenhoorns hun magie kwijt zijn. Chris Pratt en Tom Holland spelen de hoofdrollen.