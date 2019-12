Huwelijk Herman van der Zandt is voorbij

De 45-jarige NOS-presentator heeft inmiddels een relatie met Anna Gimbrère, met wie hij in 2017 het programma Oranje Boven, Down Under maakte.

Herman en Jozephine hebben samen een dochter van 11 en een zoon van 9. In 2016 trouwde het duo met elkaar.

Herman van der Zandt en Anna Gimbrere tijdens de NPO Seizoensopening 2017-2018. Ⓒ ANP