Johnny de Mol krijgt dagelijks liveprogramma op SBS6

Premium Columns

Populaire podcast met bonusminuten

Schrijven is schrappen. Zo luidt de wijsheid van Godfried Bomans. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat dat voor mij niet gold. Waar anderen de digitale gum ter hand namen, kwam mijn essay moeilijker tot het minimaal aantal vereiste woorden. In mijn geval gold eerder het credo: schrijven is sch...