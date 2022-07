Sterren staan stil bij overlijden James Caan

Caan speelde de rol van Sonny Corleone in de beroemde film, en werd daarvoor genomineerd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Al Pacino, die de rol van broer Michael Corleone op zich nam, vindt het „moeilijk te geloven” dat Caan er niet meer is. „Jimmy was mijn fictieve broer en een vriend voor het leven. Een geweldige acteur, een briljante regisseur en mijn dierbare vriend. Ik zal hem missen.” Robert De Niro, die met Caan samenwerkte in de tweede Godfather-film, liet weten dat hij „erg verdrietig” was door het nieuws van zijn overlijden.

Francis Ford Coppola, regisseur van de Godfather-trilogie, werkte al samen met Caan voor de film The Rain People (1969), een paar jaar voordat The Godfather uitkwam. „Zijn films en de vele geweldige rollen die hij speelde zullen nooit vergeten worden”, stelde Coppola in een verklaring. „Hij zal altijd mijn oude vriend uit Sunnyside blijven, mijn collega en een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend.”

Ook andere Hollywood-sterren reageren op het overlijden van Caan. Acteur Adam Sandler schrijft op Twitter dat hij heel veel van Caan hield. „Ik wilde altijd zijn zoals hij. Ik ben zo blij dat ik hem gekend heb”, schrijft Sandler. Barbra Streisand noemt het verdrietig dat de acteur is overleden. „Hij was zo getalenteerd”, schrijft ze.