Beau: ’Ik heb de hele nacht liggen piekeren en zit er doorheen’

„Misschien dat ik morgen alles weer heel rooskleurig zie, maar nu zit ik er even doorheen.” zegt Beau in gesprek met RTL Boulevard. „Ik heb de hele nacht liggen piekeren. Het vergt behoorlijk wat doorzettingsvermogen om de show overeind te trekken.”

Eerlijk als hij is, geeft de presentator toe dat het hem niet onberoerd zou laten wanneer hij te maken krijgt met kritiek op zijn programma. „Mensen hebben weinig tijd, het zijn allemaal snelrechters. Als ze het niks vinden, ben ik de sjaak. (...) Of die kritiek me nog iets doet? Ja, natuurlijk. Ik voel die druk wel, daar wil ik niet over liegen.”

Ⓒ RTL

Tafel

Met zijn nieuwe latenightshow stapt Beau in de voetsporen talkshowhosts als Humberto Tan, Twan Huys en recentelijk nog Art Rooijakkers. De presentator zegt dat hij het anders wil doen dan zijn Late Night-voorgangers én concurrenten als Jinek. Zo zullen zijn gasten niet meer aanschuiven aan een centrale tafel. „Ik heb die tafel er niet voor niets uitgesloopt. Een tafel met mensen die serieus naar elkaar zitten te kijken heb je overal al, ik wil wat anders doen. Ik hoef niet nog een Jinek te maken, er is al een Jinek. De bedoeling is dat ik zo dicht mogelijk bij mezelf blijf.”

Beau heeft grootse plannen met zijn show en zegt ondanks de stress behoorlijk veel zin te hebben om van start te gaan. „Om 22.30 uur wil je als kijker nog vermaakt worden, het mag best entertainment zijn. Het moet een vrolijke show worden, met ook spannende, heftige, ontroerende gesprekken. En die mogen wat mij betreft best een kwartier duren. We moeten de show niet volproppen met gasten en stukjes. (...) Ik kan lekker kletsen en keten, van Paul de Leeuw tot Gordon en Joling, die hele rataplan, dat is de wereld waaruit ik kom, ik ken die mensen, daar verheug ik me op. Internationale gasten wil ik ook hebben.”