Sesamstraat-collega’s nemen afscheid van Aart Staartjes

De uitvaart van Aart Staartjes in zijn woonplaats Dronrijp. De acteur overleed zondag, 81 jaar oud, aan de gevolgen van een verkeersongeval. Ⓒ ANP

Acteur Aart Staartjes is vrijdagmiddag in besloten kring begraven in zijn woonplaats Dronrijp. Dat gebeurde in het bijzijn van een aantal bekende Sesamstraat-acteurs met wie Staartjes in zijn tv-carrière heeft gewerkt.