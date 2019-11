Ronnie Flex volgt Lil’ Kleine op bij The Voice

Lil’ Kleine haalde onlangs nog het nieuws omdat hij een flinke aanvaring met collega-jurylid Anouk zou hebben gehad. Of dat meespeelt in de beslissing dat Ronnie Flex hem volgend seizoen gaat opvolgen, daar wil de rapper in elk geval niet op reageren. Dat hij nu plaats mag nemen in het rode pluche, daar gaat het hem om en dat vindt hij geweldig.

Het management van Lil’ Kleine is maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.