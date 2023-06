Puck Moonen: ’Gestalkt worden is angstaanjagend’

„Het zijn op zijn zachtst gezegd behoorlijk stressvolle weken geweest, met veel persoonlijke shit, maar familie, vrienden en een liefhebbende partner sleepten me door het ergste heen”, schrijft Moonen. Maar veel kan ze er niet over zeggen: „Het is niet iets waar ik uitgebreid over kan praten omdat de politie er ook bij betrokken is”.

„Gestalkt worden door een geesteszieke vreemdeling is angstaanjagend. Het zijn van die dingen in het leven waar je geen controle over hebt, dus ik werk eraan om de zaken weer op de rails te krijgen en hopelijk wordt het snel opgelost!” vervolgt de wielrenster.

Moonen is weer volop aan het trainen. „Ik heb mijn conditie behouden, maar niet verbeterd, dus ik hoop vanaf deze week mijn ritme weer te vinden.”