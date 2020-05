Duncan Laurence heeft ’heel heftig jaar’ achter de rug

„Het is een heel erg heftig jaar geweest. Het is een beetje een gek einde zo, met een gekke twist”, zegt Duncan tegen BuzzE verwijzend naar de coronacrisis. Voor zijn gevoel duurde het afgelopen jaar ook veel langer. „Alsof ik drie jaar geleden het songfestival won.”

De 26-jarige Duncan is trots dat alles langzamerhand op gang komt. De zanger tekende bij het grote Capitol Records, zijn eerste ep is uit, een album volgt nog dit jaar en nu al heeft hij een trouwe fanbase opgebouwd. „Dat zijn zulke mooie dingen waarvoor ik het uiteindelijk allemaal heb gedaan. Ik wilde een carrière in de muziek en als ik nu zie dat dat begint te lopen, is dat te gek. Hier deed ik het voor.”

Europese tournee

Met een binnenlandse én Europese tournee, Pinkpop en een optreden in Paradiso schoot Duncan uit de startblokken na het songfestival. Een tijd waar hij nu met voldoening op terugkijkt. „Zeker in deze tijd waarin we niet weten wanneer dat weer kan, ben ik zo dankbaar dat ik dat als een soort spoedcursus heb mogen meemaken.”

Een van de weinige dingen die nog niet zijn afgevinkt is een show in de Ziggo Dome. Die stond eigenlijk voor maart gepland, maar Duncan en zijn team besloten deze een maand van tevoren uit te stellen. De zanger was er door alle drukte rondom het internationaal promoten van zijn muziek simpelweg nog niet klaar voor. Enerzijds om zo’n grote show te dragen en anderzijds omdat er nog geen album was.

Album

„We hebben er heel eerlijk naar gekeken en ik was er gewoon nog niet helemaal klaar voor. De fans verdienen een show die zo goed in elkaar zit, een waarmee ik laat zien: dit is Duncan Laurence, dit doe ik. Maart kwam gewoon te vroeg en ik wilde me eerst focussen op het afmaken van nieuwe muziek”, aldus Duncan.

Dat er nog geen album is, speelde ook een rol. „De kaartverkoop liep gewoon goed op basis van twee uitgebrachte singles. Maar een album of ep is dan ook alles waar mensen nog op wachten. Dat is gewoon zo”, relativeert Duncan. Het album liet echter nog op zich wachten. „Ik wil gewoon 100 procent staan achter datgene wat ik uitwerk.”

Lastige beslissing

Volgens Duncan was het desondanks een ontzettend lastige beslissing. „Ik ben heel blij met hoe de fans reageerden. Iedereen begreep het, maar ja het is ook lastig als je dan leest ’te hoog gegrepen’, ’te dit’, ’te dat’. Dan denk ik: ja jongens, ga er zelf maar eens staan.”

Duncan kiest dus vooral zijn eigen weg. „Ik heb mij nooit onder druk gevoeld. Ik hoef mij niet voor te doen als iemand die ik niet ben of iets te doen wat niet bij me past.”