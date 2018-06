Taylor Swift deelt sexy vakantiekiekjes

Op haar Instagrampagina toont Taylor Swift zichzelf en de drie Haim zusjes aan haar volgers in sexy bikini's. De meiden hebben het duidelijk naar hun zin op het luxe bootje. Taylor, Alana, Este en Danielle Haim kwamen vrijdag aan op het tropische eiland Maui. Naast verschillende foto's plaatste Swift ook een video op haar pagina waarop te zien is dat de meiden walvissen gingen spotten.

De zangeressen doen tijdens hun zonnige vakantiereis diverse plaatsen in Hawaii aan. De Amerikaanse meidengroep Haim werkt momenteel aan een nieuwe album. Het is nog niet duidelijk of Taylor een lied zal opnemen met de populaire groep.

Bekijk de kiekjes hieronder.